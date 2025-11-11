¡Rock y adrenalina en vivo! Esta noche, tres equipos lo dan todo en 'La Gran Batalla'

Segunda noche de competencia bajo la temática 'Semana del Rock' en La Gran Batalla, y la expectativa está al máximo. Esta jornada, tres equipos subirán al escenario más grande e importante de la televisión boliviana con la promesa de ofrecer shows potentes, llenos de energía, luces y actitud rockera.

Las parejas y sus academias han preparado impactantes coreografías y efectos especiales para conquistar no solo a los jueces y al público, sino también a sus propios compañeros, quienes tendrán la difícil tarea de definir qué equipo será nominado a la gala de eliminación.

Esta noche en el escenario de La Gran Batalla:

Juandy y la Academia Legacy Eugenia Redin y la Academia Power Dance Susana Rivero y la Academia La Fábrica

Después de varios días intensos de ensayo, los tres equipos llegan con toda la confianza y el entusiasmo para brillar y dejar una marca en esta noche de rock.

El show arranca a las 20:45 por la señal de Red Uno, y también puedes disfrutarlo en vivo a través del streaming oficial de YouTube de La Gran Batalla.

Foto Red Uno

Mira la programación en Red Uno Play