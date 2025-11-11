TEMAS DE HOY:
La gran batalla

¡Rock y adrenalina en vivo! Esta noche, tres equipos lo dan todo en 'La Gran Batalla'

Las academias y sus famosos prometen una velada explosiva con coreografías, luces y mucha actitud rockera. Esta noche, el escenario más grande de la televisión nacional vibra al ritmo del rock.

Silvia Sanchez

11/11/2025 19:22

Foto Red Uno
Santa Cruz, Bolivia

Segunda noche de competencia bajo la temática 'Semana del Rock' en La Gran Batalla, y la expectativa está al máximo. Esta jornada, tres equipos subirán al escenario más grande e importante de la televisión boliviana con la promesa de ofrecer shows potentes, llenos de energía, luces y actitud rockera.

Las parejas y sus academias han preparado impactantes coreografías y efectos especiales para conquistar no solo a los jueces y al público, sino también a sus propios compañeros, quienes tendrán la difícil tarea de definir qué equipo será nominado a la gala de eliminación.

Esta noche en el escenario de La Gran Batalla:

  1. Juandy y la Academia Legacy

  2. Eugenia Redin y la Academia Power Dance

  3. Susana Rivero y la Academia La Fábrica

Después de varios días intensos de ensayo, los tres equipos llegan con toda la confianza y el entusiasmo para brillar y dejar una marca en esta noche de rock.

El show arranca a las 20:45 por la señal de Red Uno, y también puedes disfrutarlo en vivo a través del streaming oficial de YouTube de La Gran Batalla.

Foto Red Uno

Programación

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

