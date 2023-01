Subcomandante dice que manifestantes iniciaron la violencia al detonar petardos

Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

Pasadas las 21:00 horas de este 2 de enero volvieron los enfrentamientos en la zona del Cristo Redentor, pese al compromiso de la Policía de no reprimir la vigilia que estaba instalada a las afueras del Comando Departamental exigiendo la liberación de Luis Fernando Camacho.

El subcomandante de la Policía, Edson Claure, dijo que la violencia inició luego de que manifestantes que estaban concentrados en el Cristo Redentor hiciera uso de petardos para acercarse al Comando.

“El compromiso era no generar hechos de violencia y nosotros tratamos de cumplirlo; lamentablemente, cerca de las 21:00 horas, los manifestantes que estaban detrás de la barricada empezaron a lanzar fuegos artificiales de gran impacto que inclusive les llegaron a las mujeres y todo esto para acercarse al Comando Departamental”, explicó.

Claure denunció que una gran cantidad de bombas molotov, armas contundentes y botellas con gasolina fueron secuestrados de una barricada que fue instalada por autoconvocados en la zona del Cristo Redentor.

Cuestionado sobre las denuncias de represión en contra de ciudadanos y periodistas; el subcomandante Claure indicó que ya se está investigando y tratando de identificar a los uniformados que cometieron estos hechos e iniciar con las acciones correspondientes.

“Lo que sucedió esta noche no fue provocado por la Policía, si no por los manifestantes radicales que realizaron la detonación de fuegos artificiales de alto impacto”, expresó y aseguró que no intervendrán ninguna manifestación pacífica.

Informó que, durante los seis días de protesta, se han registrado: 26 policías heridos, 22 infraestructuras fueron dañadas. Por estos hechos se tiene 15 aprehendidos y 23 mandamientos de condena.