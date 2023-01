Surgen testimonios de víctimas de agresión policías durante protestas por detención de Camacho

Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

Surgen nuevos testimonios de agresión policial durante las manifestaciones que se registraron en los últimos días en la zona del Cristo Redentor. Varias víctimas continúan hospitalizadas y necesitan ser sometidas a cirugías.

Daniel podría quedar paralítico

Daniel se encuentra internado en el hospital San Juan de Dios desde el pasado martes 3 de enero, luego de sufrir una fractura en la columna cuando escapaba de los gases lacrimógenos entre primer y segundo anillo de la avenida Cristo Redentor.

“Por escapar de la Policía me subí a un árbol, pero la rama se rompió y me caí”, el joven necesita ser sometido a una cirugía, sin embargo, no cuenta con los recursos económicos para poder costearla. "Necesito 25 mil bolivianos para la operación y si no me la realizo podría quedar paralítico", explicó.

Cargando...

Las personas que deseen ayudar a Daniel pueden depositar a la cuenta del Banco Nacional de Bolivia: 250 17 39033, que está a nombre de Marcela Casal y Carnet de Identidad: 4611952.

Fue brutalmente golpeado en el rostro

El 30 de diciembre del 2022 en inmediaciones del Colegio La Salle, el hombre fue brutalmente golpeado por dos efectivos de la policía. Uno de ellos lo golpeó con la base de su arma lanzagranadas provocándole una fractura en el cráneo.

“Me pusieron boca abajo y uno de ellos me propinó una patada en el rostro lastimándome el ojo. Luego me subieron a la patrulla y ahí otro efectivo me dio con el caño de su lanza granadas en la base del tabique, fracturándolo”, relató la víctima en el programa Que No Me Pierda.

El hombre reveló que estuvo arrestado por al menos una hora y que los efectivos le amarraron las manos con las mismas agujetas de sus zapatos. “Un policía advirtió que estaba sumamente herido y decidieron largarme”.

Cargando...

Aseguró que iniciará acciones penales contra los efectivos y que está recibiendo el apoyo de autoridades departamentales.