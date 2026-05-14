Talison emocionó, olvidó la letra y aun así logró una nota que lo mantiene con vida

La noche de La Gran Batalla – Duelo de Voces arrancó con mucha emoción y tensión sobre el escenario. El encargado de abrir la gala fue Talison Moraes, integrante del equipo de David Dionich y Jesús Oliva.

El participante interpretó el tema Me dediqué a perderte, originalmente de Alejandro Fernández, en una innovadora versión reggae fusión latina.

Aunque la presentación comenzó de buena manera y logró conectar con el público, Talison sufrió un inesperado momento al olvidar parte de la letra de la canción en pleno escenario. Sin embargo, logró retomar el ritmo y continuar con la interpretación.

El error no pasó desapercibido para los jueces, quienes destacaron tanto el fallo como la capacidad del participante para recuperarse.

La primera en pronunciarse fue Alenir Echeverría, quien lamentó el descuido del concursante.

“Una de las cosas que me gusta es su crecimiento. Qué pena que te hayas olvidado la letra porque eso influye en estos momentos, donde se define quiénes se quedan. Considero que deberías preocuparte un poco más por aprenderte la letra, porque no estamos para cantar karaoke”, expresó.

Por su parte, Tito Larenti señaló que este tipo de errores no deberían repetirse en la recta final de la competencia.

“Ya falta poco para la final y debes reconocer los errores. Estamos tan cerca y es donde más deberías estar afinado”, afirmó.

Mientras tanto, Marco Veizaga destacó la actitud del participante para reconstruirse en escena y continuar pese al momento incómodo.

“Voy a rescatar que es importante que uno se reconstruya. Estamos buscando un artista integral y todos los detalles deben cuidarse”, comentó.

Finalmente, Diego Ríos valoró la energía y la capacidad de reacción de Talison durante la presentación.

“Estuvo espectacular la versión como equipo. Saliste de eso y lo hiciste bien, esa es la actitud”, indicó.

Tras la ronda de devoluciones, se reveló el puntaje promedio del participante, quien obtuvo una nota de 5.0, resultado que podría ayudarlo a mantenerse alejado de la zona de riesgo.

Al finalizar la gala, Talison reconoció el error y confesó que los nervios terminaron jugándole una mala pasada, aunque aseguró que trabajará para mejorar en las próximas presentaciones.

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