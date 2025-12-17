Transporte Pesado: “El subsidio fue un cáncer instalado por el MAS”

Tras los anuncios económicos del presidente Rodrigo Paz, el sector del Transporte Pesado Internacional manifestó su "profunda preocupación". Aunque reconoce que el subsidio a los combustibles ha sido un problema estructural, critican la falta de medidas complementarias que amortigüen el impacto en la economía familiar y garanticen la operatividad del transporte.

Un "cáncer" mal extirpado

Para Marcelo Cruz, el esquema de subvenciones heredado de la gestión anterior ha sido insostenible. "Indudablemente todos los bolivianos sabemos que la subvención ha sido un cáncer que ha instalado el Movimiento Al Socialismo (MAS)", señaló el dirigente; sin embargo, lamentó que no se hayan generado las condiciones para que el ajuste no sea tan agresivo con la población.

Cruz cuestionó que el Gobierno no haya socializado estas medidas con los sectores directamente afectados. "Vemos una situación que no ha habido más anuncios que claro, obviamente que han aumentado el básico de los sueldos... pero no sabemos si van a ser relevantes", afirmó, calificando la decisión del Ejecutivo como "unilateral".

El dilema de los dólares y el mercado negro

A pesar del "sinceramiento" de precios, el Transporte Pesado identifica un problema de fondo que el plan de Paz no termina de resolver: la escasez de divisas para la compra de carburante. "¿De dónde van a sacar los dólares para poder comprar el combustible fuera del país? Es el mismo problema, es un círculo vicioso", advirtió Cruz.

El dirigente también expresó su escepticismo sobre la eficacia de la medida para frenar el contrabando y el mercado paralelo si no se asegura el abastecimiento total. "La subida de precio... va a evitar que haya contrabando fuera del país, pero eso no va a evitar si es que no hay la suficiente cantidad de diésel... va a existir también el mercado negro", explicó, señalando que la necesidad de trabajar obligará a los transportistas a comprar combustible revendido a precios incluso superiores al internacional.

Impacto en el consumidor final

Uno de los puntos más críticos señalados por el dirigente es la presión inflacionaria que sufrirá el sector formal y, por extensión, el ciudadano común. Al no existir una regulación rígida en los fletes, el mercado ajustará los precios, lo que encarecerá los productos básicos.

"Las consecuencias tal vez sean funestas para muchos sectores... porque no han dado las condiciones para que sea menos chocante esta situación de levantar la subvención", sentenció Cruz.

Emergencia en el sector

Ante la falta de respuesta del Ejecutivo a sus solicitudes de reunión, el Transporte Pesado en Santa Cruz se ha declarado en alerta. "Vamos a tener seguramente las reuniones inmediatas de emergencia con las diferentes instituciones... para poder analizar y ver qué situación", concluyó el dirigente, quien lamentó que el Gobierno no haya implementado medidas jurídicas más sólidas para atraer inversión extranjera y reactivar el ingreso de dólares de forma inmediata.

