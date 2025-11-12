“Tuvieron fallas”: los compañeros sentenciaron a Cisco y ‘Urban Vibes’ en la noche del rock

La competencia en La Gran Batalla se intensifica y esta vez fueron los propios participantes quienes definieron el futuro de sus rivales. Por decisión de sus compañeros, Cisco Moreno y la academia ‘Urban Vibes’ resultaron nominados a la gala de eliminación.

La dinámica establecida para la “Semana del Rock” indicaba que serían los competidores quienes, mediante su voto, decidirían qué equipo quedaría en riesgo. Uno a uno justificaron su decisión, y la mayoría coincidió en que Cisco y su equipo “tuvieron fallas” durante su presentación.

“Sabemos que se van a salvar porque son buenos. Pero tuvieron problemas durante su presentación, sobre todo con el lip sync. Por estrategia, no por otra cosa”, explicaron algunos de los participantes al momento de emitir su voto entre Cisco y Rodrigo Giménez.

Durante la noche, Cisco y la academia Urban Vibes interpretaron el icónico tema Thunderstruck, de AC/DC, con una coreografía cargada de energía, luces y despliegue escénico que encendió al público. Sin embargo, los jueces realizaron varias observaciones, especialmente dirigidas al protagonista del grupo.

Ahora, Cisco y su equipo deberán prepararse para la gala de eliminación de este domingo, donde intentarán defender su lugar en la competencia.

