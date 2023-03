Vehículo oficial atropelló a tres señoritas en El Alto, una de ellas terminó con fractura

El Alto

El hecho se suscitó en la avenida Panorámica de El Alto, donde un vehículo oficial atropelló a tres personas, se trata de dos hermanas y su amiga, una de ellas es menor de edad y terminó con una fractura de brazo.

La teniente Peñaranda efectivo policial a cargo del caso, informó este lunes en una entrevista exclusiva en el programa Que No Me Pierda que, el hecho se habría suscitado al promediar las 15:00 horas donde uno de los funcionarios policiales que se encontraba cumpliendo funciones en el lugar, logró constatar un hecho de tránsito debido a una mala maniobra efectuada por un chofer.

El vehículo impactó contra la humanidad de las tres personas, de las cuales una de las tres es menor de edad, se realizó la intervención directa por parte del policía y se está haciendo conocer este hecho, al Ministerio Público.

La policía realizó la prueba de alcoholemia al chofer, el mismo que dio negativo.

“El refería que hizo la maniobra porque había un perro por inmediaciones, pero según referencia de los vecinos y de personas que se encontraban en el lugar y cámaras de seguridad, no había ningún perro”, aseveró Peñaranda.

Se presume que la maniobra posiblemente se produjo por manejar el celular, sin embargo, ese hecho no fue constatado.

Por su parte, Don Samuel el padre de una de las jóvenes afectada, quien es menor de edad señaló que el hecho es muy alarmante, más aún porque su hija quedó con una fractura.

“De la parte de la empresa que está trabajando han venido 4 abogados para intimidarme, me dijeron que la empresa no se hace cargo, tu hija estaban ahí, no ha sido premeditado ha sido un caso fortuito puede ser, pero había campo”, manifestó el padre de las jóvenes.