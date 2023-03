“Ya no sé qué hacer, no tengo dinero”, embarazada está con síntomas de dengue y necesita ayuda

Santa Cruz - Bolivia

Marisol Paticú tiene 38 semanas de gestación y actualmente se encuentra internada en el Hospital Francés por síntomas de dengue. Su esposo pide ayuda para poder costear los gastos médicos puesto que se le deben realizar diferentes estudios y el dinero ya no le alcanza.

Marisol tiene 27 años y está esperando su cuarto hijo, desde hace una semana su estado de salud se complicó por el dengue. Su esposo no tiene un trabajo y para poder conseguir algo de dinero se dedica a vender pan casero.

Sin embargo, las ventas no han sido buenas para él puesto que, no puede hornear por estar atento a las solicitudes de los médicos sobre la salud de su esposa. Esto provocó que se preste dinero y actualmente tiene una deuda de 3 mil bolivianos.

“Estoy muy preocupado, ya no se que hacer porque ya no alcanzan los recursos. Yo me dedico a hacer pan, pero no he podido vender por venir a ver a mi esposa y las recetas son elevadas. Los médicos me están atendiendo bien pero no hay los medicamentos”, se lamenta Wilson Cadima.