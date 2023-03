Asamblea cruceña aprobará Bs. 17,9 millones para la salud; Gobierno cuestiona demora

Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

Este viernes 3 de marzo la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz (ALD), aprobará nuevos recursos económicos que serán destinados de manera inmediata para el área de salud. El presidente de este órgano legislativo, Zvonko Matkovic Ribera (Creemos), cuestionó la posición de la viceministra de Seguros de Salud y Gestión del Sistema Único de Salud, Alejandra Hidalgo, por querer politizar la situación del dengue.

“Están jugando con la salud de la gente, ellos tienen que hacer desembolsos parciales durante el año, (pero) siempre los desembolsos salen a último minuto”, señaló Matkovic. “De donde se van a sacar los remedios, mientras los hospitales ofrecen más servicios a los ciudadanos es evidente que se necesitan más remedios para atenderlos”, añadió.

El presidente de la ALD indicó que estos recursos no son suficientes para resolver la problemática que se tiene en el departamento. Santa Cruz necesita ítems, recursos y nuevas medidas para frenar las problemáticas sanitarias.

“Evidentemente tenemos un sistema de salud que está saturado y así todavía es el mejor sistema de salud de Bolivia y de todos los departamentos se vienen a que lo atendamos acá, por supuesto que no alcanza, pero uno le pregunta (al Gobierno) cuando va mandar médicos, (responden) que necesitamos papeles, que me estoy juntando con los profesionales, que me han mandado un proyectito y me lo voy a llevar a revisar, no pues, entonces a que vino a pedir los Bs 17,9 millones, mañana (por hoy) están aprobados”, manifestó Matkovic.

Por su parte, el asambleísta del partido azul, Hugo Valverde, dijo “El Movimiento Al Socialismo (MAS) como siempre lo ha hecho hasta ahora, en línea al cien por cien vamos a aprobar este presupuesto que de forma inmediata debe ser distribuidos a centros de salud”.

En tanto que, el Gobierno cuestiona la demora en la Asamblea cruceña en habilitar Bs. 17 millones para salud.

“La información de que el día de hoy este sesionando la Asamblea Legislativa Departamental para garantizar que tienen Bs 17,9 millones que el Gobierno nacional ha dado y no han gastado el 2022 en caja y bancos sin utilizar tengan la autorización hoy de su Asamblea y vamos a estar a la espera de esa nota para que rápidamente nosotros también viabilizar que ese dinero pueda ser utilizados”, declaró el ministro de Salud y Deportes, Jeyson Auza.