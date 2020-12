Colombia recibirá primer lote de 1,7 million de vacunas de Pfizer en febrero

Cargando...

BOGOTÁ, 21 dic (Reuters) - Colombia recibirá una primera entrega de 1,7 millones de dosis de la vacuna contra el coronavirus de la farmacéutica Pfizer en febrero, para iniciar de inmediato la inoculación, dijo el lunes el Ministerio de Salud.

El primer lote hace parte de un acuerdo que hizo el país sudamericano con Pfizer para adquirir 10 millones de dosis de su vacuna contra el COVID-19.

Además el Gobierno compró a AstraZeneca otras 10 millones de dosis, que se sumarán a otras 20 millones de dosis pactadas a través de la iniciativa de colaboración mundial COVAX, para un total de 40 millones de biológicos.

Las 1,7 millones de dosis serán suficientes para vacunar a unas 850.000 personas. Los primeros en la lista son los trabajadores de la salud y los mayores de 80 años.

"Esta estrategia permitirá reducir la mortalidad, ya que el primer objetivo es lograr que las personas que tienen mayor riesgo de morir sean las personas que inicialmente sean vacunadas", precisó el ministerio en un comunicado.

Colombia alcanzó 1.507.222 casos confirmados de COVID-19 tras 11.160 nuevos contagios el domingo, pero un día antes alcanzó un récord de 13.990. El total de fallecidos es de 40.475.

En el segundo grupo que será vacunado están las personas de 60 a 79 años y luego serán las personas con comorbilidades.

El Gobierno proporcionará las vacunas de forma gratuita bajo un plan nacional de vacunación, pero también está preparando reglas para permitir que las personas adquieran la vacuna de forma privada, agregó el Ministerio de Salud.

"Todo este plan buscamos hacerlo en el 2021 y como ya anunciamos, no estaremos vacunando ni a los menores de 16 años ni a las mujeres embarazadas debido a que los estudios que hay sobre las vacunas no cubren esas poblaciones de manera que no hay información suficiente para conocer el riesgo de esas personas", concluyó el ministro, Fernando Ruiz.

Temiendo un incremento de los contagios por la temporada de fiestas de fin de año, las autoridades adoptaron a partir del lunes nuevas medidas como la suspensión de la venta de licor durante la noche en bares y restaurantes y la limitación a la circulación dependiendo del número de identificación y a que solo un miembro de la familia salga a realizar compras.

(Reporte de Nelson Bocanegra y Julia Symmes Cobb, Editado por Manuel Farías)