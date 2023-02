“El doctor me dijo que hay poca posibilidad que viva”, madres claman por ayuda para sus hijos con dengue

Santa Cruz - Bolivia

Historias de fe y desesperación es lo que se escucha a diario en el Hospital de Niños de Santa Cruz, donde decenas de menores están luchando contra el dengue, enfermedad que ya se cobró la vida de 29 personas y ha provocado la saturación de los nosocomios.

La señora Tatiana Corani tiene a su hijo de tres años en estado crítico por el dengue. Entre lágrimas y de rodillas pidió ayuda a las autoridades para poder salvar la vida de su pequeño Gael, quien tiene varios órganos afectados por no recibir la atención adecuada.

El pequeño Luis Gael necesita ayuda económica a la población para poder cubrir con los gastos médicos; además de donadores de sangre tipo O+ (positivo). Pueden comunicarse al 770 17 859

“Se está empeorando, le sacaron líquido de sus pulmoncitos y el doctor me dijo que tiene pocas posibilidades que viva”, dijo bastante afectada la señora Tatiana, quien no pierde la fe de que su pequeño hijo salga caminando del hospital.

Las salas del nosocomio están saturadas, hay niños en el área de reanimación pese a que requieren terapia intensiva. Esto sin contar la falta de medicamentos y personal médico para la atención de los pacientes.

Otro caso es el de la señora Scarlett Paredes, quien tiene a su hijo de siete años internado desde hace cinco días. Ella relató que su pequeño presentó fiebre el pasado domingo y desde ese día peregrinó en busca de atención médica, hasta que el martes pudo ser ingresado al Hospital de Niños Mario Ortiz.

“Estoy haciendo todo lo posible para que me lo puedan salvar (…) Me dicen que su hígado no funciona; él está sangrando por la nariz y la boca, los doctores siempre me dicen que están haciendo todo lo posible” dijo entre lágrimas la mamá de Samuel.