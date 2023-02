El Hospital de Niños continúa saturado y hay desesperación en los padres

Santa Cruz, Bolivia

El Hospital de Niños en Santa Cruz continúa saturado por los casos de dengue que cada día van en aumento; a eso se le suma otras patologías como el Covid-19 o enfermedades respiratorias.

En el establecimiento de salud se observa a varios menores de edad con suero en los pasillos, sentados sobre bancos y sillas. Otros, no tienen tanta suerte y deben aguardar por horas para poder recibir algún tipo de atención médica.

La situación en la que se encuentra el nosocomio de tercer nivel ha generado desesperación y molestia en los padres de familia, que demandan a las autoridades de los tres niveles den una pronta solución.

Un menor de 2 años y 5 meses se encuentra desde tempranas horas afuera del hospital esperando por atención; el sufre de epilepsia y asma. La señora Diana pide que su hijo sea internado ya que "teme que muera en sus brazos".

"Desde hace cuatro días está con el pecho apretado, pero me dicen que no hay espacio por el tema del dengue (...) Yo no me voy a mover de aquí hasta que no me lo internen o deriven a otro hospital a mi hijo", afirmó.