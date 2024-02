Habrá paro nacional de salud de 48 horas este miércoles y jueves contra la jubilación forzosa

Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

La Federación de Sindicatos de Ramas Médicas de Salud Pública (Fesirmes) ratificó un nuevo paro nacional de salud que se llevará a cabo durante 48 horas, a partir de este miércoles 21 y jueves 22 de febrero. Esta medida de protesta se enmarca en el rechazo al Proyecto de Ley 035, el cual establece la jubilación obligatoria a los 65 años.

Ruth Aguilera, vocera de Fesirmes, expresó su descontento hacia la clase política que promueve leyes excluyentes: “Mañana entramos a un paro de 48 horas por esta clase política que aprueban leyes en donde ellos se excluyen, aprueban una ley de una jubilación obligatoria, nadie va poder trabajar más allá de los 65 años sino va y le pide la venia al Gobierno”.

Aguilera señaló la falta de acercamiento por parte de las autoridades antes del anuncio del paro: “No, no hubo ningún acercamiento, lo que están haciendo es sacar spot diciendo que Bolivia siempre ha sido solidaria y porque no lo son ellos (presidente, vicepresidente, los ministros, diputados y senadores), porque no se descuentan, la ley debería ser para todos”.

El paro afectará la atención en los centros de salud públicos del país durante los dos días estipulados. Solo se brindarán servicios de emergencia, afectando así a la población que depende de la atención médica regular.

Los trabajadores en Salud y médicos exigen la retirada de la Disposición Adicional Única del proyecto de reforma a la Ley de Pensiones, la cual establece que los trabajadores deben jubilarse a los 65 años, a menos que soliciten expresamente realizarse un estudio médico para evaluar su estado de salud.