Santa Cruz, Bolivia

Profesionales en salud, expresaron su preocupación respecto a la cantidad de personas que registran sobrepeso y diabetes, por lo que poco a poco se van innovando en tratamientos y cirugías que puedan ayudar con el tratamiento y recuperación del paciente.

En recientes días, un equipo de médicos bolivianos, lograron desarrollar con éxito, una cirugía denominada “Cirugía Metabólica Pura”, un procedimiento que ha permitido en uno de los pacientes, reducir el nivel de glucosa en la sangre.

Los resultados fueron más que esperanzadores, pues el paciente registró una disminución en sus niveles de glucosa.

Justo Fernández, es el primer paciente que presentó resultados positivos tras haberse sometido a la cirugía el pasado año.

“Yo me siento muy bien, desde el momento en que fui intervenido quirúrgicamente, yo estoy con un 90 por ciento mejor que cuando estaba con diabetes; es aproximadamente hace 7 años que me detectan diabetes y me operaron en agosto de 2023”, dice con mucho emoción, Justo Fernández.

La diabetóloga, Gabriela Escobar, explicó que el estado de salud de Justo Fernández, fue verificado mediante los exámenes de laboratorio, ya que confirmaron la disminución de los síntomas.

Finalmente el paciente, agradeció al equipo médico por la atención brindada y las mejorías con las que ahora cuenta y que le permiten llevar una vida más saludable.

“Yo antes vivía con un grado muy elevado, he vivido como 6 años muy fuertes con este nivel de glucosa, comenzó con el dolor en los riñones, era un dolor intenso y no había medicamentos que me podían calmar, sobre eso ya me vino las ulceras en los pies, y un zumbido en los oídos, que era acompañado de una visión borrosa, (…) desde que me operaron, hace como siete meses, empezó a desaparecer primero la ulcera en mis pies, luego el dolor en los riñones, la vista puedo ver mejor que antes”, señaló Don Justo.