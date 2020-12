Mujer de 90 años que recibió primero la vacuna de Pfizer dice que se siente estupendamente

Cargando...

LONDRES, 9 dic (Reuters) - Margaret Keenan, la mujer británica de 90 años que se convirtió en la primera persona en el mundo en recibir la vacuna contra el COVID-19 de Pfizer fuera de ensayos clínicos, dijo que se siente estupendamente tras haber sido de alta del hospital el miércoles.

Las imágenes de Keenan dieron la vuelta al mundo el martes cuando recibió la primera dosis de la vacuna en un hospital local donde asiste para chequeos de salud cardiovascular.

Las imágenes de video mostraron a la ex asistente de una joyería con una mascarilla celeste y vistiendo un suéter gris y una camiseta azulada con el dibujo de un pingüino que decía "Feliz Navidad".

El miércoles, Keenan declaró en un comunicado que el hecho de recibir la vacuna "hizo que este día haya sido increíble para mí a nivel personal y para todo el mundo", e instó a otras personas a inscribirse en el programa de inmunización contra el COVID-19.

"Ha sido un torbellino tremendo y realmente no he terminado de procesarlo", sostuvo. "Me siento estupendamente y estoy muy contenta de poder irme a casa y de pasar tiempo de calidad con mi familia", añadió.

Keenan, oriunda de Irlanda del Norte, recibió la fórmula elaborada por Pfizer y su socia alemana BioNTech en un hospital de Coventry, en el centro de Inglaterra, a las 0631 GMT del martes, una semana antes de cumplir 91 años.

Reino Unido es el primer país del Hemisferio Occidental en iniciar una campaña de inmunización que ha sido considerada como el punto de inflexión en batalla por derrotar la enfermedad. Con un saldo de 61.000 muertes, es la nación más golpeada en Europa por la pandemia.

(Reporte de Kate Holton. Editado en español por Marion Giraldo)