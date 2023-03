¡Ojo! Con esta lista de enemigos: Cinco alimentos cotidianos que dañan los riñones

Cargando...

Todos los órganos del cuerpo son indispensables para la vitalidad y el buen funcionamiento del cuerpo en general; por eso los profesionales insisten en llevar buenos hábitos a lo lago de la vida, esto incluye alimentarse de manera sana y equilibrada, realizar actividad física con frecuencia, dormir el número de horas adecuadas para la edad, durante la noche y evitar los fuertes y prolongados episodios de estrés.

Los riñones son órganos vitales del ser humano, ya que limpian los desechos y el agua acumulada en la sangre. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Según explica el portal de salud y medicina de la biblioteca nacional de los Estados Unidos Medlineplus los riñones son del tamaño de un puño, en el cuerpo de cada persona hay dos y se encuentran ubicado a la mitad de la espalda.

“Dentro de cada riñón hay un millón de estructuras pequeñas llamados nefrones. Ellos se encargan de filtrar los desechos y el exceso de agua de la sangre, lo que se vuelve orina. Este líquido fluye por tubos llamados uréteres, llegando a la vejiga, lugar donde se almacena la orina hasta que la persona la evacua al momento de ir al baño”.

Expertos aconsejan llevar una dieta baja en sal y tomar líquidos para prevenir el desarrollo de enfermedades en los riñones. Foto: Getty images.

El portal web especializado menciona que la mayoría de patologías que surgen dentro de estos órganos afectan de manera directa a los nefrones impidiendo que los riñones puedan deshacerse de las sustancias nocivas que se acumulan con frecuencia dentro del organismo.

Las enfermedades que afectan a los riñones por lo general afectan a los nefrones. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Cabe mencionar que las personas con diabetes, presión arterial o algún antecedente de enfermedad en los riñones están en mayor riesgo de que se vean afectado estos órganos, por lo que se recomienda hacer los chequeos necesarios para diagnosticar enfermedades a tiempo.

Alimentos perjudiciales para la salud de los riñones

La Verdad Noticias en su sección de salud y cuidado personal menciona algunos alimentos que podrían dañar o perjudicar de manera silenciosa la salud de los riñones.

Sal: todo en exceso puede llegar a ser nocivo para la salud y la ingesta desmedida de sodio o sal no es la excepción. La Organización Mundial de la Salud (OMS) menciona que la ingesta diaria de este compuesto no debe superar los 5 gramos, esto equivale a una cucharada. El exceso de sal dentro del organismo puede impedir que los riñones cumplan con sus funciones a cabalidad; además la ingesta desmedida de esta sustancia también puede aumentar la presión arterial, dificulta la respiración y aumenta el riesgo de padecer problemas cardiovasculares.

La sal en exceso puede afectar la salud de los riñones. - Foto: Getty Images

Alimentos procesados: las carnes procesadas como el jamón, la salchicha entre otros, son alimentos cargados de sodio, algunos estudios han determinado que consumir este tipo de productos en exceso puede aumentar el riesgo de padecer varios tipos de cáncer. “De acuerdo con Eat this, not that, el consumo de alimentos procesados puede causar un aumento en la presión arterial y someter a los riñones a grandes cantidades de estrés para realizar su labor.”

Carne roja: la ingesta de este tipo de proteína aumenta la cantidad de ácido úrico en el organismo, lo que repercute de manera directa en la salud de los riñones. Cuando hay cantidades desmedidas de este compuesto dentro de la sangre, a los riñones se le hace complejo limpiar la sangre de manera rápida al prologarse el proceso, esto puede generar en el paciente dolores de cabeza y vómitos.

Las carnes rojas tienen un alto contenido de hierro, pero se deben consumir con moderación. - Foto: Getty Images

Mayonesa: la Fundación Nacional del Riñón recomienda abstenerse de la ingesta de esta salsa, ya que contiene cantidades desmedidas de grasas saturadas. Algunos profesionales recomiendan sustituir su consumo por salsas naturales a base de yogur griego.

Salsa de soya: “Eat this, not that, explica que la salsa de soya es uno de los productos con más sodio del mercado. Algunas presentaciones contienen 950 mg por cucharada, lo que significa que contiene casi el 50 % de lo recomendado a consumir diariamente”.