Pacientes con dengue en estado crítico en el hospital Japonés

Santa Cruz, Bolivia

El dengue no da tregua en Santa Cruz, a tal punto de generar la muerte entre los pacientes, en el Hospital Japonés de los seis fallecidos registrados en lo que va de este año, dos son menores de edad, además de dos mujeres embarazadas que no superaron dicha enfermedad y que estaban en un hospital de tercer nivel de la capital cruceña. No obstante, los casos positivos continúan aumentando en este departamento.

“Dos óbitos de gestantes, pacientes que ingresaron en su momento por un primer y segundo, posteriormente ingresan al hospital Japonés en estado de shock, se hizo todo el esfuerzo necesario, pero ya en la etapa más crítica terminaron falleciendo”, señaló la jefe de emergencias de este nosocomio, Neisy Surriabre.

A la fecha en el hospital Japonés se encuentra seis pacientes en estado crítico, dos son neonatos de tres y dos meses, cuatro pacientes adultos y uno de la tercera edad, asimismo, cuatro se encuentran en recuperación.

“En sala de observación tenemos cuatro niños, los mismo que han sido controlados y se le ha dado toda la asistencia necesaria en la etapa más crítica y ahora están en observación para posteriormente darle el alta”, indicó Surriabre.

Los hospitales en la capital cruceña se encuentran completamente saturados, según los trabajadores de salud, ya no quedan espacios, medicamentos ni insumos para los pacientes. Solicitan a las autoridades habilitar los domos para atender a los contagiados por esta enfermedad.

“Tenemos pacientes en los pasillos, en las salas de reanimación las camas son limitadas y no deberían estar los pacientes por más de seis horas en ese lugar, hay pacientes que están días en la sala de emergencias, esperando una unidad de cuidados intermedios o intensivos”, aseveró Surriabre.

Además, añadió que “no cuentan con el personal suficiente ni con la infraestructura para ampliar unidades de atención dentro de los servicios de emergencia o salas de internación, es por eso que hemos planteado como parte de la contingencia hacer uso de las instalaciones de los domos”.

Por su parte, el secretario de Salud y Desarrollo Humano, Edil Toledo, informó que “a la fecha contamos con 3.173 casos positivos de dengue, hay un promedio de 84 pacientes por día. Es alarmante la cifra de los casos positivos de dengue que están siendo confirmados diariamente a través del reporte del Sedes”.