Suben consultas por fiebre y dolor articular: 20 sospechas diarias de chikungunya en la Villa Primero de Mayo

La directora del Centro de Salud 18 de Marzo, Dra. Lizeth Severiche, informó que el establecimiento médico está registrando un incremento en la atención de pacientes con síntomas compatibles con chikungunya, alcanzando un promedio de 20 casos sospechosos por día.

De acuerdo con el reporte oficial, hasta la fecha se confirmaron tres casos positivos, todos en pacientes adultos que actualmente se encuentran en etapa de recuperación y presentan evolución favorable.

“El Centro de Salud está atravesando una situación un poco compleja por la cantidad de casos sospechosos. Por día atendemos alrededor de 20 pacientes y actualmente contamos con tres positivos. Están evolucionando de buena manera y reciben el tratamiento correspondiente”, señaló la autoridad médica.

Severiche explicó que la mayoría de las consultas corresponde a personas que presentan fiebre elevada, dolores musculares y articulares principalmente en las articulaciones y, en algunos casos, conjuntivitis. También indicó que se registran sospechas en niños que llegan con alzas térmicas y sintomatología compatible con la enfermedad.

Ante este panorama, el personal de salud reiteró el llamado a la población de la Villa Primero de Mayo a reforzar las medidas preventivas, como la eliminación de recipientes con agua acumulada, la limpieza de patios y el desmalezado de áreas verdes para evitar la proliferación del mosquito transmisor.

Asimismo, recomendaron el uso de repelente y mosquiteros en zonas donde exista alta presencia de mosquitos, como parte de las acciones para reducir el riesgo de contagio.

