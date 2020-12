Biden no ve señales de que masivo ciberataque contra EEUU esté bajo control

Cargando...

Por Simon Lewis y Jarrett Renshaw

WILMINGTON, EEUU, 22 dic (Reuters) - El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, dijo el martes que no tiene evidencia de que un extendido ataque informático contra agencias del país esté bajo control y advirtió que su Gobierno no pasará por alto la situación una vez que asuma el poder el 20 de enero.

El masivo hackeo descubierto la semana pasada involucró al menos media decena de agencias gubernamentales de Estados Unidos y dejó expuestas a miles de empresas. El secretario de Estado, Mike Pompeo, dijo que el ciberataque parecía haber sido orquestado por el Gobierno ruso.

"Es un riesgo grave y persiste. No veo evidencia de que esté bajo control. No veo ninguna (señal). El Departamento de Defensa ni siquiera nos ha informado de muchas cosas. Así que no sé de nada que sugiera que esté bajo control", dijo Biden a periodistas en Wilmington, Delaware.

El exvicepresidente demócrata culpó al mandatario Donald Trump por despojar a Estados Unidos de defensas contra ataques cibernéticos, y afirmó: "Este asalto ocurrió bajo el mando de Donald Trump, cuando él no estaba mirando".

Biden dijo que su administración tomará medidas significativas para responder a las brechas de seguridad, pero no dio detalles.

El próximo jefe de Gabinete de la Casa Blanca dijo el domingo que la respuesta de Biden a los ataques cibernéticos iría más allá de las sanciones. Ron Klain añadió que el presidente electo estaba discutiendo formas para contrarrestar la incidencia de actores extranjeros en estos ciberataques.

Las opciones que el Gobierno de Biden está considerando para penalizar a Moscú por su presunto rol incluyen sanciones financieras y operaciones contra la infraestructura rusa, dijeron a Reuters fuentes cercanas al asunto. El Kremlin niega cualquier responsabilidad en los hackeos.

"La cuestión sobre el daño causado queda por resolverse. Tenemos que observar, muy de cerca, la naturaleza de las infracciones, qué tan extensas son y qué daño se ha hecho", expresó Biden.

(Reportes de Simon Lewis en Wilmington y Jarrett Renshaw en Filadelfia, reporte adicional de Brad Heath, Michael Martina y Eric Beech. Escrito por Alistair Bell. Editado en español por Marion Giraldo)