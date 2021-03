Congresistas EEUU dicen a CEOs de grandes tecnológicas que "el tiempo de la autorregulación pasó"

Cargando...

Por Diane Bartz y Elizabeth Culliford

WASHINGTON, 25 mar (Reuters) - Los presidentes ejecutivos de Facebook, Google y Twitter comparecieron ante el Congreso el jueves para responder a preguntas sobre el extremismo y la desinformación en sus servicios, en su primera aparición desde el asalto al Capitolio de seguidores del presidente Donald Trump el 6 de enero.

Los CEOs de Facebook Inc, Mark Zuckerberg; Alphabet Inc, matriz de Google, Sundar Pichai; y de Twitter Inc, Jack Dorsey, están testificando ante la audiencia conjunta de dos subcomités del Comité de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

Aunque la audiencia es virtual, el grupo activista SumOfUs erigió siluetas de los tres directores ejecutivos vestidos como alborotadores del 6 de enero en el National Mall, cerca del Capitolio. Uno mostraba a Zuckerberg como el "QAnon Shaman", que se hizo célebre por ir sin camisa y llevar cuernos.

Los legisladores comenzaron la audiencia criticando a las plataformas de redes sociales por su papel en los disturbios y en la difusión de información errónea sobre la vacuna COVID-19.

"No lograron hacer cambios significativos después de que sus plataformas jugaron un papel en el fomento de la insurrección y fueron cómplices en la propagación del virus y pisotearon las libertades civiles estadounidenses", dijo el demócrata Frank Pallone, presidente del comité de Energía y Comercio.

"Su modelo de negocio en sí mismo se ha convertido en el problema y el tiempo de la autorregulación ha terminado. Es hora de que legislemos para responsabilizarles", agregó.

Los republicanos en el panel también criticaron a los gigantes tecnológicos por lo que consideran como un plan para reprimir las voces conservadoras. Trump, acusado de incitar a la violencia del 6 de enero, está suspendido en Twitter y Facebook pidió a su junta de supervisión independiente que decida si prohibirlo permanentemente.

Algunos legisladores están pidiendo que la Sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones, que protege a las plataformas en línea de la responsabilidad sobre el contenido del usuario, se elimine o se modifique. Algunos demócratas, incluido el presidente Joe Biden, están de acuerdo.

(Reporte de Diane Bartz en Washington y Elizabeth Culliford en Nueva York; reporte adicional de Nandita Bose en Washington; editado en español por Carlos Serrano)