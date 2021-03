Facebook desarrolla pulsera compatible con gafas de realidad aumentada

Cargando...

18 mar (Reuters) - Facebook Inc dijo el jueves que está desarrollando una pulsera que podría controlar sus gafas de realidad aumentada (RA), que se espera que se lancen este año.

Los usuarios de la banda podrían interactuar con el mundo virtual con los movimientos de sus dedos, dijo la compañía en una publicación en su blog. https://reut.rs/3twCOvs

El dispositivo portátil también será capaz de detectar señales nerviosas para interpretar gestos y movimientos complejos de las manos.

Esto marca un paso adelante para Facebook en una carrera muy disputada entre gigantes tecnológicos como Apple Inc, Amazon.com Inc y Google de Alphabet Inc, en una industria que cree que las gafas eventualmente reemplazarán por completo la funcionalidad de los teléfonos móviles.

Facebook había dicho anteriormente que las gafas inteligentes tendrían que depender de dispositivos como teléfonos en el futuro previsible, debido a limitaciones como la duración de la batería y el calor generado por el procesamiento. Una pulsera podría servir como plataforma para computar y soportar tales funciones. (https://bit.ly/2NsRoEO)

En septiembre, Facebook dijo que faltaban entre cinco y diez años para poder llevar al mercado gafas de realidad aumentada "verdaderas" que tuvieran la capacidad de permitir que las personas vean e interactúen con objetos virtuales compartidos constantemente.

(Reporte de Chavi Mehta en Bangalore; editado en español por Benjamín Mejías Valencia/Gabriela Donoso)