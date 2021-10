Facebook envejece y analiza estrategias para construir audiencias entre niños y adolescentes

Cargando...

La red social Facebook envejece rápidamente y las estadísticas y proyecciones de la empresa encienden las alarmas. Según cifras de la propia compañía, en los últimos dos años ha perdido un 19% de usuarios adolescentes activos y esa cifra podría subir hasta el 45% en el año 2023.

Los datos fueron publicados por el diario The Wall Street Journal en base a informes que consiguió de la propia plataforma. En los mismos se consigna que la red social mantiene una creciente pérdida de usuarios en los segmentos jóvenes y que encarará estrategias para frenar la fuga de adolescentes, preadolescentes y niños a sus productos.

Según el portal Proceso, los proyectos que acaba de lanzar Facebook para retener o conseguir usuarios de 13 años (edad mínima para sus servicios) se centran en productos ya disponibles como la app de mensajería Messenger Kids o el proyecto para lanzar una versión de Instagram para menores de 13 años, que está en pausa desde esta semana.

En tanto, The Wall Street Journal remarcó que en el informe que recibió se destaca que la empresa de Mark Zuckerberg redoblo esfuerzos en la franja de preadolescentes (entre 10 y 12 años), cuya edad mínima no alcanza para acceder a los servicios de adultos y cuyos datos no puede recopilarse por ley.

Cargando...

“Con la omnipresencia de las tabletas y los teléfonos, los niños acceden a Internet desde los seis años. No podemos ignorar esto y tenemos la responsabilidad de resolverlo”, aseguró Facebook en un informe interno de 2018.

La estrategia de productos de Facebook, en lugar de la actual con productos para niños y una versión para niños, pasaría a estar dividida en diferentes rangos de edad: adultos, adolescentes mayores (de 16 años o más), adolescentes de entre 13 y 15 años, preadolescentes (10 a 12 años), niños de cinco a nueve años y niños de cuatro años y menos.

Por su parte, desde la red social informaron al medio estadounidense que con sus estudios y planes no intenta reclutar a usuarios demasiado jóvenes para usar sus servicios, y que ha eliminado 600 mil cuentas en los últimos seis meses por no llegar a la edad mínima.