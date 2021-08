Facebook evalúa formar una comisión electoral: NYT

Cargando...

25 ago (Reuters) - Facebook Inc se ha acercado a académicos y expertos en política para formar una comisión que le asesore sobre asuntos relacionados con las elecciones a nivel mundial, informó The New York Times el miércoles, citando a cinco personas con conocimiento del proceso.

El organismo propuesto podría decidir sobre asuntos tales como anuncios políticos y su viabilidad y preocupaciones en torno a la desinformación relacionada con las elecciones, según el informe.

Este otoño boreal podría haber un anuncio sobre la comisión, antes de las elecciones de mitad de periodo de 2022 en Estados Unidos, dijo el informe, advirtiendo que tales esfuerzos son preliminares y aún podrían fracasar.

Facebook declinó hacer comentarios.

Las empresas de redes sociales han tenido problemas en los últimos años para lidiar con los líderes y políticos mundiales que violan sus directrices.

Si se forma la comisión, no sería la primera vez que Facebook crea grupos externos para ayudarlo a tomar decisiones importantes. En 2018, la compañía creó la Junta de Supervisión, un panel que incluye a expolíticos, académicos y expertos en política para decidir si la firma tiene razón al eliminar cierto contenido de su plataforma.

En mayo, la Junta de Supervisión confirmó la suspensión por parte de Facebook del expresidente de Estados Unidos Donald Trump, pero dijo que la compañía se equivocó al hacer que la prohibición fuera indefinida.

(Reporte de Sohini Podder en Bengaluru y Sheila Dang en Dallas; editado en español por Carlos Serrano)