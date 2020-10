Gobierno EEUU presentará demanda antimonopolio contra Google el martes: fuente

Cargando...

Por Diane Bartz y David Shepardson

WASHINGTON, 20 oct (Reuters) - El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentará el martes una demanda antimonopolio contra Google de Alphabet Inc. por supuestamente violar la ley al usar su poder de mercado para defenderse de sus rivales, dijo una fuente familiarizada con la situación.

Se espera que la demanda alegue que Google violó la ley por la forma en que trató a los rivales en sus negocios de búsqueda por internet y publicidad, buscando ponerlos en desventaja para mantener la posición dominante de su propio motor de búsqueda y usar ese poder de mercado para vender más anuncios.

Google no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

A días de las elecciones presidenciales de Estados Unidos, el momento de la presentación de la demanda podría verse como un gesto político, ya que cumple una promesa hecha por el presidente Donald Trump a sus partidarios de pedir cuentas a ciertas empresas por presuntamente sofocar las voces conservadoras.

La demanda se da más de un año después de que el Departamento de Justicia y la Comisión Federal de Comercio comenzaran investigaciones antimonopolio contra cuatro grandes empresas de tecnología: Amazon.com Inc, Apple Inc, Facebook Inc y Google.

Grupos de fiscales generales también abrieron investigaciones a Facebook y Google.

(Por David Shepardson y Diane Bartz; Editado en español por Juana Casas)