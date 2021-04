Intel está en conversaciones para producir chips para automotrices dentro de 6 a 9 meses: CEO

Cargando...

Por Stephen Nellis

12 abr (Reuters) - El presidente ejecutivo de Intel Corp dijo a Reuters el lunes que la compañía está en conversaciones para comenzar a producir chips para los fabricantes de automóviles a fin de aliviar la escasez que ha dejado inactivas algunas fábricas de vehículos.

El CEO Pat Gelsinger dijo que la compañía está hablando con empresas que diseñan chips para fabricantes de automóviles sobre la fabricación dentro de la red de Intel, con el objetivo de producir semiconductores dentro de seis a nueve meses.

Gelsinger se reunió el lunes con funcionarios de la Casa Blanca para discutir la cadena de suministro de semiconductores.

Intel es una de las últimas empresas de la industria de los semiconductores que diseña y fabrica sus propios chips. El mes pasado, la compañía dijo que abriría sus fábricas a clientes externos y construiría fábricas en Estados Unidos y Europa en un intento por contrarrestar el dominio de los fabricantes asiáticos de chips como Taiwan Semiconductor Manufacturing Co y Samsung Electronics Co Ltd..

Pero Gelsinger dijo el lunes que comunicó a los funcionarios de la Casa Blanca durante la reunión que Intel abrirá su red de fabricación existente a las empresas de chips para automóviles para brindar ayuda más inmediata con una escasez que ha interrumpido las líneas de ensamblaje en Ford Motor Co y General Motors Co < GM.N>.

"Esperamos que algunas de estas cosas se puedan aliviar, no requiriendo una construcción de una fábrica en tres o cuatro años, sino tal vez seis meses de nuevos productos certificados en algunos de nuestros procesos existentes", dijo Gelsinger. "Ya hemos comenzado esos compromisos con algunos de los proveedores de componentes clave".

Gelsinger no nombró a los proveedores de componentes, pero dijo que el trabajo podría realizarse en las fábricas de Intel en Oregón, Arizona, Nuevo México, Israel o Irlanda.

(Reporte de Stephen Nellis en San Francisco. Editado en español por Rodrigo Charme)