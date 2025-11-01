No descartes tu celular viejo: úsalo para reforzar la seguridad de tu casa

Cuando una persona adquiere un nuevo celular, lo más común es que el anterior quede olvidado en un cajón o termine acumulando polvo. Sin embargo, los expertos en tecnología aseguran que estos dispositivos aún pueden tener una segunda vida muy útil: transformarse en una cámara de seguridad casera.

Con solo descargar una aplicación específica, es posible vigilar lo que sucede en el hogar desde el teléfono nuevo, la computadora o una tablet.

Existen distintas aplicaciones que permiten reutilizar un celular viejo como cámara de vigilancia. Algunas de las más recomendadas son Manything, IP Webcam (para Android) y Presence (para iOS).

Estas herramientas convierten la cámara del dispositivo en un sistema de monitoreo en tiempo real, al que se puede acceder desde cualquier otro equipo conectado a internet. Es importante que el celular esté siempre conectado a una red WiFi y ubicado en un punto estratégico del hogar.

La ubicación es un aspecto clave para garantizar la efectividad del sistema. Los especialistas sugieren colocar el dispositivo en zonas de tránsito o acceso, como la entrada principal, el patio o los pasillos. Desde allí, el celular puede registrar el movimiento y enviar alertas o transmitir video en vivo, según la aplicación utilizada.

Además, es fundamental proteger la conexión WiFi con una contraseña segura para evitar accesos no autorizados. Algunas aplicaciones también ofrecen la opción de establecer claves o niveles de acceso para las transmisiones, reforzando así la privacidad y la seguridad del sistema.

