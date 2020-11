Qualcomm recibe permiso de EEUU para vender chips 4G a Huawei

Cargando...

14 nov (Reuters) - Qualcomm Inc recibió el viernes licencia del gobierno de Estados Unidos para vender chips de teléfonos móviles 4G a la china Huawei Technologies Co Ltd, en una exención a las restricciones comerciales que impuso Washington en medio de crecientes tensiones con Pekín.

"Recibimos una licencia para varios productos, que incluyen algunos productos 4G", dijo a Reuters una portavoz de Qualcomm.

Qualcomm y todas las demás empresas estadounidenses de semiconductores se vieron obligadas a dejar de vender a la empresa de tecnología china en septiembre después de que entraron en vigor las restricciones comerciales estadounidenses.

La portavoz declinó comentar sobre los productos 4G específicos que Qualcomm puede vender a Huawei pero indicó que estaban relacionados con dispositivos móviles. Qualcomm tiene otras solicitudes de licencia pendientes con el gobierno de Estados Unidos, dijo.

Huawei solía ser un cliente relativamente pequeño para Qualcomm, que es el mayor proveedor de chips para teléfonos móviles. Huawei usaba sus propias piezas diseñadas por la propia firma en sus teléfonos insignia, pero usaba chips de Qualcomm en modelos de menor precio.

El potencial de Huawei para diseñar sus propios componentes se vio frustrado en septiembre por las restricciones comerciales de Estados Unidos, que bloquearon su acceso al software de diseño de chips y herramientas de fabricación.

Analistas de la industria creen que las existencias de chips compradas por Huawei antes de la prohibición podrían terminar a principios del próximo año, lo que paralizaría su negocio de teléfonos inteligentes.

La analista de Bernstein, Stacy Rasgon, dijo que la licencia de Qualcomm tendría un "impacto limitado" porque solo cubre los chips 4G mientras que los consumidores están cambiando a dispositivos 5G más nuevos. Rasgon sostuvo que aún no está claro si los funcionarios estadounidenses otorgarán licencias de Qualcomm para chips de teléfonos inteligentes 5G.

Representantes de Huawei y del Departamento de Comercio de Estados Unidos, que otorga las licencias, declinaron hacer comentarios.

Otras empresas estadounidenses como Micron Technology Inc también dejaron de vender a Huawei y han dicho que han solicitado licencias. Intel Corp también ha indicado que tiene una licencia para vender a Huawei.

(Reporte de Stephen Nellis en San Francisco. Editado en español por Janisse Huambachano)