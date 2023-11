Se aproxima una lluvia de meteoros que se podrá ver desde Bolivia

Bolivia

La Lluvia de Meteoros Leónidas es un acontecimiento astronómico que ocurre cada 33 años y se produce precisamente esta semana. Además, se puede observar desde Bolivia y no es necesario contar con equipos especializados para ser testigos del espectáculo espacial.

“Noviembre se caracteriza por presentar una lluvia de meteoros muy esperada: las Leónidas. Los observadores podrán centrar su atención en esta particular lluvia en la zona de la constelación Leo después de la medianoche en el horizonte este ”, informó el Observatorio Nacional de Astronomía, en su boletín mensual.

Los meteoros se llaman Leónidas porque provienen de la constelación de Leo y su actividad es constante, pero cada 33 años incrementan su cantidad. En 1833 tuvo lugar uno de los eventos más intensos, que iluminó el cielo con centenares de estrellas de manera consecutiva. Entonces, para este año se espera de nuevo un espectáculo atractivo en los cielos.

“El 2009 se observaron un promedio de 25 meteoros por hora, el 17 de noviembre; lo propio el 2010. En aquello radica la importancia de observar las Leónidas. 2015 y 2016 fueron también años muy activos y aunque no estemos en el periodo de 33 años como indican las proyecciones, el 2023 podría observarse un buen número de meteoros” , detalló el observatorio.

Así, el espectáculo ya es visible desde ayer y se podrá verlo durante toda la semana.

Para apreciarlo, es necesario esperar hasta la noche y ubicarse en espacios de poca luz artificial con cielos despejados.

“Si uno sale a un cielo despejado, limpio y bien contrastado, la cantidad de meteoros que vaya a ver va a ser mucho mayor. Lo bueno de ver lluvias de meteoros es que uno no necesita nada más que sus ojos; no necesita un telescopio porque no se podría atinar a un meteoro moviéndose, más bien se ve en amplio campo, en todo el campo de visión que uno pueda tener hacia el cielo”, afirmó el experto.