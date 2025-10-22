Abuelo gana la lotería en EE.UU. usando las edades de sus nietos como estrategia

John Lang, un adulto mayor de Maryland, Estados Unidos, ganó 50 mil dólares en la lotería Bonus Match 5 usando una curiosa estrategia: eligió los números basándose en las edades de sus nietos. Después de un mes sin jugar, decidió volver a participar y terminó llevándose el premio mayor.

El boleto ganador lo compró en una tienda de lotería en Baltimore. Lang contó que actualiza cada año los números conforme sus nietos cumplen años, y que siempre ha usado esta técnica porque tiene un valor especial para él.

Con el dinero del premio, planea hacer arreglos en su casa y guardar el resto para el futuro. Aunque sabe que ganar depende del azar, dijo que seguirá con su método porque le ha funcionado.

No es el único caso curioso en ese estado. Otro jugador en Maryland ganó 200 mil dólares tras inspirarse en un número que vio mientras manejaba. Estas historias muestran que muchos jugadores prefieren usar números con significado personal.

La historia de Lang se hizo viral en redes sociales, donde muchos destacaron su sencillez y constancia. Él aseguró que seguirá participando con la misma estrategia en futuros sorteos.

