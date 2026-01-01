Un hecho que parece salido del futuro ha causado sensación en redes sociales. En China, una mujer protagonizó una escena insólita mientras conducía un auto inteligente.

Según se observa en el video que circula ampliamente en plataformas digitales, un guardia de tránsito le indicó a la conductora que no podía estacionar de esa manera. Sin perder la calma, ella respondió con seguridad: “Que se estacione solo”.

En ese instante, el vehículo activó su sistema de estacionamiento automático y se acomodó perfectamente sin intervención humana, dejando al agente visiblemente confundido ante el impresionante nivel de tecnología.

El registro ha generado asombro y debate sobre los avances de la inteligencia artificial aplicada al transporte, demostrando que en China los autos del futuro ya son una realidad cotidiana.

Expertos en movilidad y tecnología señalan que sistemas como este no solo facilitan la vida del conductor, sino que también podrían reducir accidentes y mejorar la eficiencia del tránsito en ciudades con alta densidad vehicular.

El video continúa viralizándose, reforzando la imagen de China como un país pionero en la adopción de innovaciones tecnológicas aplicadas al transporte.

