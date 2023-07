¿Cómo detectar a un mentiroso? Expertos revelan 10 señales definitivas

Cargando...

En la búsqueda constante por descubrir la verdad en nuestras interacciones cotidianas, la detección de mentiras se ha convertido en una habilidad valiosa.

¿Qué señales revelan la falta de sinceridad en alguien? ¿Cómo podemos reconocer los indicios de una mentira?

En un reciente video compartido en línea en el canal de YouTube Sapiencia práctica, se ofrece un curso intensivo sobre cómo identificar a un mentiroso, destacando diez de las señales más evidentes para estar alerta.

¿Cómo detectar a un mentiroso?

Entre las señales mencionadas en el video, la ambigüedad y la evasión en las respuestas son consideradas como una clara bandera roja. Los mentirosos tienden a ser menos específicos y a evadir directamente las preguntas comprometedoras, dando respuestas como "no sé" o "no me acuerdo".

Cargando...

Además, la inconsistencia en las historias que cuentan es otro indicio importante de deshonestidad. Los mentirosos no pueden mantener su relato sin que se manifiesten incoherencias y contradicciones. Esta inconsistencia es una técnica común utilizada por la policía en interrogatorios para descubrir agujeros en las versiones ficticias de los sospechosos.

Otro aspecto interesante es la simulación de expresiones faciales. Algunos mentirosos son hábiles actores, pero existe evidencia científica que demuestra que ciertos músculos faciales, como el orbicularis oculi, se activan cuando una emoción es genuina. Detectar estas microexpresiones puede ser desafiante, pero los parpadeos frecuentes pueden indicar emociones enmascaradas y, por lo tanto, una posible mentira.

¿Podría un mentiroso contar una mentira al revés?

Por otro lado, la incapacidad para contar una historia al revés también puede delatar a un mentiroso. Cuando se miente, el esfuerzo cognitivo es mayor, y relatar los hechos en orden inverso resulta difícil para quien intenta ocultar la verdad.

Es fundamental recordar que no todas las personas que muestran estas señales son necesariamente mentirosas, ya que la detección de mentiras es una ciencia compleja. Sin embargo, conocer estas pistas puede ser útil para tomar decisiones informadas y mejorar nuestras habilidades de comunicación.

Cargando...

Si bien la detección de mentiras puede resultar útil en ciertos contextos, se recomienda utilizar este conocimiento con responsabilidad y comprensión hacia las complejidades del comportamiento humano.

(Con información de El Imparcial)