Con música y bailando con su ataúd, mujeres dan último adiós a su amiga

En la plataforma TikTok se difundió un video que causó sensación e indignación en algunos usuarios, pues lo que se muestra en las imágenes no es algo muy común.

La usuaria Kin Kiara publicó en su cuenta personal un video donde se ve a un grupo de mujeres en una situación que por lo general suele vivir se otra manera, se trata de un funeral.

Seis mujeres se encuentran en medio de más personas mientras cargan un ataúd, lo que causó extrañeza en muchos es el hecho de que las mujeres se encuentran felizmente bailando mientras avanzan y sostienen el ataúd.

Con música de fondo y las demás personas a su alrededor aplaudiendo, el grupo de mujeres hace diferentes movimientos sin dejar de perder el ritmo.

"Despidiéndote tía hermosa, feliz como a ti te gustaba", se lee en la descripción del video.

Para muchos internautas el video resultó novedoso, pues en muchas culturas no es común despedir de esa manera a una persona que ha fallecido, al contrario, se suele guardar luto y vivir este momento de otra manera.

"Yo no podría bailar de la pena", "Ya no hay respeto ni valores", "Cuando realmente muere un ser amado que amas con todo tu ser no puedes hacer eso, sientes que duele el alma", "uno con el dolor ni ganas de nada", "Yo no podría ni siquiera levantar la cabeza de la tristeza, pero bueno cada cual con lo suyo"

Por otro lado, hubo quienes celebraron esta acción y aseguraban que esta manera de despedir a alguien es muy especial; incluso, mostraron su emoción e interés en ser despedidos de la misma manera.

"Cuando me vaya mis amigas que me despidan bailando Techno", "La neta quisiera una despedida así. Que mi familia no llore ni esté triste, que me recuerde lo amorosa y loquita que soy", "Seguro que ella está feliz viendo a sus familiares", "Si no me van a despedir así, mejor no me muero", fueron algunos de los comentarios.

