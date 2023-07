"Controlar los sueños": El insólito motivo de un hombre para perforar su cráneo

Cargando...

Mundo

Michael Raduga, un investigador de 40 años que nació en Rusia, se ha vuelto viral en en los últimos días por la insólita e increíble decisión que tomó para, según él, controlar sus sueños. Estuvo a punto de morir luego de que se practicara una cirugía cerebral a sí mismo.

A pesar de no tener ningún tipo de conocimiento sobre la medicina en general y especialmente en lo relacionado con la neurociencia, el hombre decidió someterse a un "experimento" para perforarse la cabeza, implantarse un chip cerebral y así lograr controlar sus sueños mediante una estimulación electrónica.

A diferencia de lo que muchos pensarían, Raduga se realizó él mismo el procedimiento con un taladro que compró en una ferretería, según contó. En su cuenta de Twitter, el sujeto publicó unas fotos con las que confirmó que se practicó la perforación en su propia casa el 17 de mayo de 2023, lo que lo llevó a perder un litro de sangre y logró sobrevivir a la implantación de un electrodo (una varilla metálica).

El caso ha generado todo tipo de reacciones a través de las redes sociales. Foto: Twitter: @MichaelRaduga

“Me alegro haber sobrevivido, pero estaba listo para morir. Durante los primeros 30 minutos estuve a punto de rendirme varias veces, porque en primer lugar, perdí mucha sangre, aproximadamente un litro, y tenía miedo de perder el conocimiento”, expresó al Daily Mail.

De acuerdo con su relato, su idea era controlar los sueños como se hizo en la película "El Origen" (Inception) protagonizada por el actor Leonardo Di Caprio.

Reveló detalles de cómo se preparó

Raduga explicó que en un principio no le contó a nadie lo que planeaba hacer, sino que optó por ver varios videos de neurociencia en YouTube y, para llevar a la práctica lo que observaba, decidió utilizar cinco ovejas, animales a los que, según afirma, les abrió la cabeza.

Tras esta preparación, el ruso se perforó la cabeza y logró implantarse el chip en el cerebro. Sin embargo, cinco semanas después un grupo de trabajadores de la salud se lo sustrajeron y le advirtieron de los riesgos que corrió y que podría volver a tener, si intenta algo parecido nuevamente. “Terminé la cirugía, me duché y trabajé durante 10 horas seguidas. La gente no sabía absolutamente nada”, dijo, según publica Semana.com.

Cinco semanas después de implantarse el chip, un grupo de médicos se lo sacaron de la cabeza. Foto: Twitter: @MichaelRaduga

“Usando tecnologías de realidad virtual no puedes tocar, no puedes comer, no puedes sentir placer, etc. Este tipo de tecnologías son limitadas, son geniales, muy buenas, pero tienen limitaciones”, sostuvo Raduga al diario británico.

El caso ha generado cientos de reacciones a través de las redes sociales, principalmente críticas en contra del sujeto. Además, el Daily Mail citó al neurocirujano Alex Green, de la Universidad de Oxford, quien cuestionó la decisión del hombre.

“Todo tipo de complicaciones podrían haber ocurrido al joven que intentó este proceso de manera solitaria. Él pudo afectar la vena cortical o un vaso intracerebral. Si esto se hubiera presentado, habría sufrido un derrame cerebral”, señaló.

Adicionalmente, el experto explicó que hasta el momento no está demostrado que un dispositivo en el cerebro, como el que utilizó el ruso, sirva para alterar los sueños. “En realidad probablemente estemos a décadas de poder sintetizar nuevas experiencias. Nuestro grupo ha demostrado que ciertos núcleos cerebrales profundos pueden estimularse para alterar las etapas del sueño, pero más complejo que eso es altamente experimental”, agregó.