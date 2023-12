¡De no creer! Dayana Molina conoció a Maluma y le rechazó una cerveza

Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

Dayana Molina dejó a todos boquiabiertos al compartir en "La Noche de la Gri" una historia que parece salida de un guion de película, pues hace exactamente 10 años, la presentadora tuvo la oportunidad de conocer a Maluma.

La historia comienza cuando Dayana, apenas con 17 años y lidiando con ecuaciones matemáticas, decidió participar en un concurso que prometía el sueño de todo joven: conocer a Maluma en persona y grabar un video con él. "Estaba en el colegio, pasando matemáticas, cuando me llaman y me dicen: 'Dayana, acabas de ganar el concurso para conocer a Maluma'", compartió emocionada la presentadora.

Un día antes de su vuelo a México recibió una llamada desalentadora: Maluma no podría estar presente en ese momento. Sin embargo, lejos de desanimarse, Dayana decidió aprovechar la oportunidad para explorar tierra Azteca antes de su viaje programado a Colombia para finalmente encontrarse con el reguetonero.

Pero aquí es donde la historia toma un giro digno de una comedia romántica. Mientras esperaba su vuelo en el aeropuerto de Ciudad de México con dirección a Perú, donde haría conexión, Dayana tuvo un encuentro fortuito que desató la emoción de todos: ¡Maluma apareció en escena!

Cargando...

"Estaba en el celular y vi a alguien pasar con un tatuaje de coronita en el cuello. Pensé: ¿será Maluma? No, no creo. Pero después quienes me acompañaban me dijeron que, ¡era él!", relató Dayana entre risas.

La exreina del Carnaval cruceño no dudó en compartir una fotografía del memorable encuentro, revelando además un "dato extra" que seguramente envidiarán todos los fans: "Maluma huele delicioso", afirmó con un tono pícaro.

Pero la historia no estaría completa sin un pequeño giro adicional. En el preembarque, Maluma, en un gesto amigable, le ofreció a Dayana una cerveza. Sin embargo, la presentadora, en un acto que seguramente le costará algunos suspiros de desaprobación de varias seguidoras, ¡rechazó la oferta!

Cargando...

Así termina esta historia llena de giros inesperados, risas y un toque de romance aeroportuario. Dayana Molina, la presentadora que convirtió un concurso en una aventura internacional y un encuentro casual en un recuerdo que seguramente atesorará por siempre.