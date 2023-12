¡De no creer! Su cita la dejó sola por 40 minutos para hablar por teléfono con ex

Cargando...

Argentina

La usuaria de TikTok conocida como Aixa Marie compartió una historia que dejó a sus seguidores boquiabiertos y preguntándose si están viviendo en un capítulo de una telenovela.

En un video que se volvió viral más rápido que una canción pegajosa, Aixa reveló cómo su cita se evaporó durante 40 interminables minutos para hablar con su ex. Sí, ¡40 minutos! Mientras ella esperaba pacientemente, su cita decidió solucionar asuntos pendientes con su antigua pareja, dejando a la joven sola.

"Quizás solo me pasa a mí por tener mala suerte con los hombres, pero estaba en una cita y se fue a hablar con la ex", se quejó Aixa en un video que rápidamente se volvió viral en la plataforma.

La joven, con una clara molestia, expresó su incredulidad ante la situación: "Un ratito que te vayas a hablar, no tengo problemas, pero ¿40 minutos? ¿Te olvidaste de que estabas teniendo una cita con una chica?".

Sin embargo, la historia no termina aquí. En un segundo video, Aixa revela que no esperó más y tomó la decisión de abandonar la cita después de grabar su viral declaración.

Las redes sociales no tardaron en reaccionar, y los comentarios no se hicieron esperar. "40 minutos, no es la ex, es la actual. ¡Sal de ahí!", aconsejó un usuario, sumándose a la ovación virtual que instaba a Aixa a huir del chico en cuestión.