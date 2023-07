Cargando...

Krasnodar, Rusia

En un hecho sorprendente y trágico, un hombre perdió la vida de manera fulminante al ser impactado por un rayo mientras caminaba por el estacionamiento de un mercado de vegetales en la ciudad de Krasnodar, ubicada al suroeste de Rusia. El incidente, que tuvo lugar el pasado martes 27 de junio, fue captado por las cámaras de seguridad del lugar, dejando en shock a los testigos y generando comentarios sobre la vulnerabilidad humana frente a la naturaleza.

La víctima, un hombre de 49 años y residente de la ciudad de Simferopol en la República de Crimea, se encontraba corriendo debido a una fuerte lluvia que caía en ese momento. En las imágenes, se puede observar cómo el rayo lo impacta en la cabeza, provocando su caída inmediata y su muerte instantánea.

El Ministerio del Interior de Rusia emitió un comunicado tras la tragedia, confirmando la identidad del fallecido y brindando detalles sobre el incidente. Según el informe oficial, la víctima se encontraba en el territorio de una base vegetal en la granja de Lenin cuando el rayo cayó en el área de su cabeza, causándole heridas mortales.

El momento exacto del hecho quedó grabado en video por las cámaras de seguridad de un almacén de verduras. Captura de video

Las autoridades rusas aprovecharon la ocasión para hacer un llamado a la ciudadanía, especialmente a los habitantes de Krasnodar, a tomar precauciones durante las inclementes lluvias. Svetlana Popova, jefa del centro hidrometeorológico de Krasnodar, advirtió sobre las condiciones climáticas adversas que se esperan, incluyendo lluvias intermitentes, tormentas eléctricas e intensas ráfagas de viento.

Los comentarios sobre esta lamentable tragedia no se han hecho esperar: “Increíble suceso y pensar en lo vulnerable que podemos ser”, “que manera de morir más random”, “a eso le llamo mala suerte”, “definitivamente le tocaba”, “ya no volveré a decir ‘que me parta un rayo si no es cierto’”, entre otros.

Si bien las probabilidades de ser alcanzado por un rayo son extremadamente bajas, el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés) recomienda tomar medidas de seguridad durante tormentas eléctricas. Estas incluyen evitar el contacto con el agua, no recostarse contra superficies de concreto y evitar el uso de aparatos electrónicos o teléfonos con cable.

Este el momento exacto en el que un rayo impacta a un hombre en la cabeza y lo mata al instante: