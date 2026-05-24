La presencia de Taylor Swift y Travis Kelce en el Rocket Arena transformó el Tercer Juego de la Final de la Conferencia Este en un auténtico fenómeno mediático fuera de la cancha. Instalados para apoyar a los Cavaliers frente a los Knicks, la famosa pareja capturó de inmediato la atención de las cámaras y los comentaristas de la transmisión televisiva.

El ala cerrada de los Chiefs logró encender el ánimo del público local al interactuar constantemente con la grada y seguir una de las peticiones del equipo. Tras beber una cerveza por completo, Kelce lució la camiseta promocional de los playoffs, provocando una divertida reacción de Swift ante las pantallas gigantes del inmueble.

Bromas al aire

La transmisión del encuentro sumó momentos curiosos cuando los narradores evitaron mencionar el nombre de la cantante, refiriéndose a ella humorísticamente como la prometida del jugador. Incluso, el exjugador Richard Jefferson bromeó en vivo sobre estar invitado a la futura boda de la pareja, desatando interacciones virales en las redes sociales.

A pesar del notable esfuerzo de Kelce por impulsar a los seguidores de Cleveland, los Cavaliers enfrentaron serias dificultades en el marcador durante el último cuarto. Sin embargo, la aparición de estas celebridades volvió a demostrar su inigualable poder de convocatoria, convirtiendo un partido de baloncesto en el evento social del momento.

Fuente: Claro Sports

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