Lima, Perú

La excongresista de Perú Ivonne Susana Díaz Díaz, más conocida como "Susy" Díaz, aprovechó el 14 de febrero, Día de los Enamorados, y se casó con su perro 'Chiki', en una ceremonia que sorprendió a todos sus seguidores.

La mujer dio el “sí, quiero” con su perro Chiki, que vive con ella desde hace casi dos décadas, en el último Día de los enamorados. La extrovertida excongresista llegó a la ceremonia comunitaria en una limusina y con un gran vestido blanco.

“Me voy a casar con el único perro que me dura 18 años. El único que no me engaña y no me hace la de Piqué”, comentó Díaz a un medio peruano. La mujer contó que tomó la decisión de casarse con su mascota tras fallidos matrimonios.