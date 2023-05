“Estamos de luto": Usuarios se lamentan al ver caer cajas de cerveza de un camión

Cargando...

Perú

En redes sociales cientos de usuarios de la plataforma de Tik Tok hicieron viral una publicación, de la cuenta @MallyReyes0, donde se muestra el preciso instante en que un camión que trasladaba cajas de cerveza tuvo un incidente, al subir por una pendiente en una estrecha calle.

Todo parece indicar que las puertas de la carga no estuvieron bien aseguradas. Al momento en que iba subiendo, sus puertas se abrieron, derramando varias cajas llenas de cerveza, que terminaron regadas en la pista.

Como se vio en la grabación, durante la caída las botellas se rompieron y ocasionaron un gran charco de cerveza sobre la pista. El hecho generó miles de reacciones y muchos usuarios afirmaron estar de luto.

“No me duele, me quema, me arde”, “Ay, mi corazón”, “Un mar de lágrimas literalmente”, “Estamos de luto”, “Eso sí me hizo llorar”, “Este dolor no se puede soportar”, “Les juro que más lágrimas mías corrieron por el suelo al ver lo derramado en este trágico video”, son algunos de los comentarios.

