Estuvo 37 años en la cárcel siendo inocente y será compensando con $us 14 millones

Estados Unidos

Se trata de la historia de Robert DuBoise, de 59 años, quien recibirá una millonaria compensación tras haber sido encarcelado durante 37 años por un crimen que no cometió en Estados Unidos.

El hombre fue liberado en 2020 y fue recluido en la Institución Correccional Hardee, ubicada en Florida, acusado de violar y asesinar en 1983 a una mujer de 19 años, un crimen del cual era inocente.

Una organización sin fines de lucro denominado Proyecto Inocencia de Florida, tomó atención a su caso y le brindó ayuda, logrando demostrar su inocencia gracias a una prueba de ADN, y así logró recuperar su libertad.

Sin embargo, tras salir libre, decidió interponer una demanda contra la ciudad de Tampa y varias personas, logrando ganar el juicio donde se determinó el pago de la millonaria suma.

DuBoise, señaló en la oportunidad, que el dinero no le devolverá los años que perdió mientras estuvo encerrado en la cárcel pero, espera que los recursos le sirvan en lo que le resta de vida.

“El dinero, las casas, los autos, nada de eso podrá restaurar lo que perdí. No me siento amargado por nada. No quiero perder el tiempo con fiestas de amargura y lástima”, señaló en una entrevista con la agencia AP.