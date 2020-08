Finge frente a policías ser un perro para no ponerse barbijo

Cargando...

España

¡Un caso de lo más insólito! Dos hombres han sido denunciados por negarse a llevar la mascarilla, que es obligatoria para evitar la transmisión del coronavirus, y por alterar posteriormente el orden público.

Los dos individuos, turistas provenientes de la vecina ciudad de Oviedo, España, protagonizaron el incidente este sábado en la Avenida de Covadonga, en pleno centro neurálgico de la localidad. Caminaban junto a un tercer acompañante cuando un agente de Policía les instó a que se colocaran la mascarilla.

En un primer momento parecieron ceder a la sugerencia del efectivo policial, pero pocos metros después se la volvieron a quitar y fue entonces cuando tuvo lugar la extraña escena que contemplaron decenas de vecinos, algunos de los cuales la grabaron con sus dispositivos móviles.

De nuevo, otro agente que en esos momentos se encontraba regulando el tráfico, les exhortó a que utilizaran el medio de protección sanitaria y, en esos momentos, supuestamente, los hombres comenzaron a faltar al respeto al Policía.

A partir de ahí comenzó el espectáculo de uno de los turistas, quien comenzó a simular que era un perro, echándose al suelo, andando durante decenas de metros a cuatro patas e, incluso, levantando una pierna haciendo ver que estaba orinando, como si de un can se tratara, para alegar que no tenían obligación de usar la mascarilla, porque esa norma no es de aplicación a los animales.

Una patrulla de la Guardia Civil se personó en el lugar de los hechos y los condujo hasta el cuartel de Cangas de Onís donde procedió a identificarles. La Policía Local ha interpuesto sendas denuncias, cuyo importe podría ascender a un mínimo de 600 euros por no respetar la obligación de llevar mascarilla y por un altercado del orden público.