¿Gerard Piqué ya se casó con Clara Chía? Un video abrió debate en redes

España

En redes sociales se hizo viral un video en el que el exfutbolista y empresario Gerard Piqué supuestamente habla de su matrimonio con su actual pareja Clara Chía.

Cabe recordar que a mediados de este año los rumores de una pedida de mano dieron mucho de qué hablar, pues ni siquiera con Shakira se había atrevido a tanto aun estando con ella por 12 años. Según informó el portal digital español Look de Ok Diario, la pareja ya se habría dado el sí, para llegar juntos al altar y jurarse amor eterno.

De hecho, en aquel momento el medio mencionado indicó que el anuncio se habría dado en la boda del hermano del catalán, Marc y su cuñada María, el pasado 24 de junio en la provincia de Barcelona.

Ahora los rumores volvieron a revivirse por un supuesto video en el que Piqué habla de la boda con su amada. El clip fue filtrado por una famosa página de chismes y de inmediato encendió la discusión en redes sociales.

"Tengo una noticia que vas a sacudir el mundo, me he casado con Clara", es lo que se escucha decir al español en el video en lo que parece ser una de las transmisiones en vivo que realiza por la plataforma Twitch.

Supuestamente Piqué devela que él se habría casado con la joven en una ceremonia muy privada, todo habría ocurrido de manera espontánea ya que él en un día cualquiera le pidió matrimonio a su novia.

"Era día cualquiera y Clara Chía estaba ahí con esa sonrisa que me desarma. Algo dentro de mí dijo 'es ella', no era un plan, no era con paparazis, era simplemente perfecto. En un pulso de amor y certeza decidimos que no queríamos perder ni un día más", se escucha en el video. "Este matrimonio es solo el comienzo de una gran vida juntos, llena de amor, proyectos y sueños compartidos", asegura supuestamente el hombre en el video modificado.