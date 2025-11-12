La despedida más fiestera: El inolvidable velorio en una discoteca de un asiduo cliente

Un video que documenta un inusual velorio, celebrado en una discoteca con el ataúd en medio de la pista de baile, ha vuelto a tomar las redes sociales. Aunque el hecho data de noviembre de 2023, la singular despedida a Darwin Bernal, conocido popularmente como el "Rey del Vinagre", ha generado una nueva ola de reacciones y comentarios.

El fallecido, un hombre conocido por disfrutar profundamente de la música y la vida nocturna, había expresado su última voluntad de que su funeral se celebrara en el boliche que frecuentaba cada fin de semana. Sus familiares, en un acto de amor y respeto por su deseo, cumplieron con esta insólita petición.

La grabación viral, originada en la comunidad de La Unión, El Salvador, muestra el féretro de color blanco y abierto, ubicado en el centro de la pista de baile. A su alrededor, un grupo de personas celebra al ritmo de la cumbia interpretada por una banda en vivo, mientras una mujer, presuntamente un familiar cercano, baila junto al ataúd.

El momento más emotivo se da cuando el mezclador de música toma el micrófono para dedicarle unas palabras: “Así despedimos al ‘Rey del Vinagre’, nuestro amigo Darwin. No es un adiós sino un hasta pronto”. Mientras la fiesta continuaba, una pantalla gigante proyectaba imágenes de Darwin junto a sus familiares y amigos, celebrando la vida que él tanto amó.

Vea el video:

