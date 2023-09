Cargando...

Estados Unidos

La NASA finalmente dio a conocer el esperado informe sobre ovnis, pero los resultados no son reveladores. La agencia espacial estadounidense asegura que no ha encontrado evidencia de vida extraterrestre. Eso sí, admite que hay casos registrados, que no han sido identificados. Además, anunció la creación de un departamento dedicado a estudiar ese tipo de fenómenos.

La fascinación por lo desconocido y la posibilidad de hallar vida extraterrestre hoy abrió un nuevo capítulo en la historia. El equipo de la NASA, encargado de estudiar objetos voladores no identificados publicó un informe con sus hallazgos. La principal conclusión es que aún hay mucho más por aprender.

El administrador de la NASA, Bill Nelson, afirmó que la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio decidió nombrar a un nuevo director -cuya identidad no se quiso revelar- para encontrar sentido a las "anomalías en los cielos" que se encuentran frecuentemente.

"Usaremos la inteligencia artificial y el aprendizaje automático para buscar anomalías en los cielos y continuaremos buscando habitabilidad", afirmó en una conferencia de prensa en la que se presentó un informe sobre cómo mejorar la identificación de los ovnis.

La NASA ha llegado a estas conclusiones tras el estudio "Fenómenos anómalos no identificados", publicado hoy, que encargó a un equipo de científicos independientes y que afirma que "en la actualidad, la detección de UAP suele ser fortuita, capturada por sensores que no fueron diseñados ni calibrados para este propósito y que carecen de metadatos completos".

Cargando...