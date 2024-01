Las bromas sexuales de Arnold Schwarzenegger cuando fue detenido en Alemania

Alemania

El reconocido actor de Hollywood, Arnold Schwarzenegger, convirtió un momento incómodo que pasó cuando fue detenido por la Aduana de Munich debido al ingreso de un lujoso reloj que debía ser subastado por una causa benéfica.

Tras que lograra superar el impase y arribará hasta el salón de la subasta benéfica, contó a los asistentes lo que le ocurrió.

“¿Pueden creer que de repente estaba esposado? ¡Estaba esposado! No por el reloj ni por la aduana, pero anoche pasé una noche caliente con mi novia Heather”, dijo en tono de broma al referirse a su pareja de 49 años.

“Es increíble, pero, en serio, la mujer de la aduana me dijo: ‘Si no te comportas, te pondré las esposas’, y le dije: ‘Está bien, es un gran trato, ¡porque normalmente pago 500 dólares por eso!’”, añadió sonriendo.

“Esta fue una experiencia salvaje, se los aseguro, porque, ahí vas, intentas traer este gran reloj... este reloj tan especial. Lo encuentran en el equipaje, entonces el tipo está buscando un segundo reloj, no pudo encontrarlo; porque yo lo estaba escondiendo; pero no puedo decirles dónde porque no puedo sentarme hoy”, dijo en medio de risas que fueron acompañadas por el público asistente.