Cargando...

México

le piden pagar la mitad de la cuenta en la primera cita, le pidieron hasta para la gasolina

Una joven se está volviendo viral en redes, pues en la primera cita con su enamorado le pidieron pagar la mitad de la cuenta del restaurante en el que fueron a cenar, además de agregarle el 20% de la propina en compensación por la gasolina por ir a buscarla a la puerta de su casa.

“Es que no es posible, es la primera vez que me invitas a salir y me estás cobrando más de la mitad de la cuenta”, dice enojada la joven en el video.

Varias opiniones se han desatado con respecto al video, pues hay quienes aseguran que el novio "hizo lo correcto al cobrarle" porque "deberían ir a partes iguales" y otros quienes aseguran que "se perdió la tradición" y el "ser caballeroso" por invitarla a salir.

Cargando...

Y vos, ¿Qué opinas?