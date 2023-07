Llegó al aeropuerto, no le dieron su boleto y destrozó los mostradores de la aerolínea

México

Momentos de miedo y confusión vivieron algunos pasajeros que estaban en el interior del aeropuerto internacional de Ciudad de México, luego de que una mujer, muy alterada, destruyera varias computadoras y aparatos tecnológicos.

En un video que fue subido a las redes sociales se puede apreciar a la mujer, que luego fue apodada como 'Lady Aeropuerto', descargar toda su ira contra los funcionarios de Volaris, una aerolínea de bajo costo de México.

"Si no quieren, no me regresen mi dinero, me vale madres. No me lo regresen, pero esto págalo tú", dijo la enfurecida señora mientras destruía el mobiliario de dicha compañía.