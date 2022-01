Llevó a su tío a cobrar su pensión, pero muerto

Cargando...

Irlanda

Un hombre que llevó el cadáver de su tío a la oficina de correos para cobrar su pensión afirma que "no sabía que estaba muerto" en ese momento.

Declan Haughney, de 40 años, insiste en que no estaba tratando de robar a su pariente fallecido Peadar Doyle, de 66, después de que él y otro hombre lo arrastraron tras ingresar con un cadáver a una oficina de correos en Hoseys, Irlanda, el viernes pasado por la mañana.

Declan, de 40 años, le dijo al Irish Mirror que ahora es "la comidilla de la ciudad" y ha sido tildado de "asesino" en la comunidad local desde que surgió la inusual historia.

Pero insistió en que "no es un imbécil" y cree que lo acusan de arrastrar a su tío muerto a una oficina de correos para robarle su pensión porque anteriormente le robó a su tía.

Él dijo: “¿Por qué querría robarle a mi tío? Tengo 40 años, sí, no soy un niño, no soy un chico joven. No soy un idiota para entrar con un hombre muerto y cobrar su dinero.

Cargando...

El alcalde de Carlow, Ken Murnane, dijo: 'Me sorprendió absolutamente escuchar lo que sucedió. 'No puedo creer que alguien hiciera algo así. Es increíble, solo estoy sorprendido.

Un portavoz de Garda dijo que Gardaí está investigando todas las circunstancias que rodearon la muerte inexplicable de un anciano en el área de Carlow el viernes por la mañana.

Los oficiales creen que el Sr. Doyle pudo haber fallecido unas tres horas antes de su aparición en la oficina de correos.