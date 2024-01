"Los hackearon": Estudiante reproduce video íntimo en plena clase

Mundo

Un estudiante de una institución educativa pasó un incómodo momento cuando durante una exposición que estaba dando frente a toda su clase, por error, reprodujo un video de contenido para adultos. El hecho causó diversas reacciones, algunos se rieron y otros se indignaron, pues se levantan del lugar como para abandonar el recinto.

No se conoce la identidad del alumno que sufrió el incidente y tampoco se sabe de la Institución, aunque probablemente fue en un país asiático, ya que se puede observar arriba del escenario unas letras que están escritas en chino.

Al parecer, el estudiante tenía planeado una clase dinámica con contenido visual, sin embargo, la clase se vio interrumpida por las risas de sus compañeros al ver el video sexual, en el que aparecen una mujer y un hombre en una situación muy comprometedora.

Ante la equivocación, el alumno probablemente avergonzado corre hasta su computadora para detener el video, m ientras que en el fondo se observa a una persona dando indicaciones, el momento se viralizó rápidamente. En las imágenes se puede ver a una jóvenes sentadas tapándose la cara con sus libros para no ver el vídeo, mientras otras simplemente se sueltan riendo.

El video fue subido a la red social X (antes Twitter) y generó cientos de comentarios de parte de los usuarios. Luego de un par de horas de ser subido, el clip recibió más de 74 mil vistas y mas de 500 likes.

“Ya todo mundo dice 'alguien me hackeo', cuando debieran decir 'me balconeé yo solito'", “nada nuevo, suele pasar”, “Por eso no hay que ver o guardar cochinadas en los dispositivos que son para el trabajo”, “Eso si es pasarse de pendejo para poner ese video en plena clase”, fueron algunos comentarios de los internautas, citados por el portal Azteca.