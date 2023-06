Madre de una niña se negó a pagar el tratamiento de su hija infestada por piojos

Cargando...

México

Una joven compartió el storytime de cómo una madre se negó a pagar el tratamiento de su hija infestada por piojos, porque se tardó mucho en retirarlos. En la cuenta del Spa de Pediculosis, comparte videos sobre la limpieza de piojos y liendres de las personas.

En los videos se puede apreciar casos extremos sobre la invasión de piojos en los pacientes, porque al pasar el cepillo salen decenas de "animalitos". Sin embargo, la joven denunció en TikTok por medio de un storytime el caso de la madre de un paciente que no quiso pagar.

En video se observa el caso severo de una niña a quien le aplicaron hasta Pinol para matarlos, la joven explica que los tratamientos duran una hora aproximadamente.

Pero debido al caso de infestación masivo, la niña tendría que tener más de una sesión, no obstante, la madre no quería una segunda sesión o que se tardaran más de la hora y media. El tratamiento fue hecho entre dos consultores y a la hora de pagar dijo que no iba a dar ni un peso porque se habían tardado mucho. Al final dejaron a la paciente limpia porque fue su deber como profesional.

"Hacemos todo lo posible para que se vayan bien", mientras peinan a los clientes. Usuarios reaccionaron a la grabación e hicieron diversos comentarios.

Cargando...

"¿Alguien más se rascó la cabeza de la impresión?". Al final del video se observa miles de piojos muertos en un bote con agua.